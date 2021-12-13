Нефть 13 декабря дорожает более чем на 1%

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в понедельник на снижении опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,34%, до 76,15 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 72,59 доллара.

По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, ослабление опасений по поводу штамма "омикрон" помогает нефтяным рынкам "уклоняться от пессимистичных настроений".

Отсутствие особой реакции властей разных стран мира на выявление очередного штамма нового коронавируса приближает перспективы восстановления спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

Кроме того, нефтяные инвесторы находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК+ позднее в понедельник.