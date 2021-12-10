После ценовых «качелей» и массированных поставок октября-ноября оптовый рынок топлива начал приходить в себя

На второй неделе декабря автомобильные партии дизельного топлива просели еще на 7 коп./л. (-0,27%), а бензины наоборот подорожали на 3 коп./л. (+0,13%). Если нефть не качнется снова, других факторов ценовых колебаний на данный момент нет.

После пике мировых цен на нефть на 11‒13% неделей ранее, произошел отскок, в результате которого Brent отыграла половину падения, робко закрепившись на уровне $75/барр. (+5,60% за неделю). Поддержку росту цен оказали новости о том, что новый штамм COVID-19 «омикрон» не такой страшный, как его малевали. На этом оптимизме основные виды нефтепродуктов на европейских рынках подскочили на $40/т (+6,60%).

Украинские трейдеры встретили эти тенденции позитивно, поскольку снижать цены на ранее закупленные недорогие партии теперь стало необязательно.

«На данный момент установившаяся цена нас полностью устраивает, она отвечает текущей стоимости нефти, а основная проблема - заметное снижение спроса, совпавшее с календарным началом зимы», - комментирует один из участников рынка.

В Коростене, как и неделей ранее, основные сделки проходили в диапазоне 24,80-24,90 грн/л., минимальный ценник был на уровне 24,70 грн./л.

На Новограде мозырский ресурс продавали в диапазоне 24,90-25,20 грн/л, потеряв с прошлой недели 10 коп./л.

Больше «просели» в столичном регионе - на 15-20 коп./л, реальные предложения озвучивались в диапазоне 24,90-25,05 грн./л.. Были отмечены и единичные случаи по 24,80 грн./л.

В Ровенской области картина была еще контрастнее, прайсы за неделю снизились в среднем на 30-35 грн./л., торговля шла в диапазоне 24,85-25,00 грн./л.

Порт Николаева в среду получил новый ресурс с 30 тыс. с итальянского дизеля от Coral Energy. Трейдеры с тревогой ожидали, что «свежая кровь» может обвалить цены ниже 24 грн./л., но подоспевший весьма кстати рост котировок нефти не только удержал, но и дал поднять цены на 5-15 коп./л, зафиксировав их в коридоре 24,95-25,10 грн/л. Особо страждующие по-тихому предлагали по 24,65 грн./л.

Вернувшая полноценно в строй «Укртатнафта» за неделю ушла вниз на 15 коп./л, до 25,46 грн/л. Но «контрики» были намного ниже - 24,70-24,90 грн./л., понизив за неделю цены 30-40 коп./л.

По итогам недели возникло ощущение, что рынок вошел в редкое, как для последних месяцев, ценовое равновесие, готовясь впасть в зимнюю спячку. Низкий спрос и избыточные запасы как будто затянули вечернюю песню.