За неделю (3-10 декабря) топливо в розничных сетях подешевело

Средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевел на 19 коп./л — до 30,26 грн/л, а дизельное топливо — на 17 коп./л, до 29,52 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На KLO «двойка» подешевела на 20 коп/л, до 29,99 грн/л, «пятерка» — на 30 коп/л, до 30,39 грн/л, ДТ — на 80 коп./л, до 28,99 грн/л.

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта», SUNOIL и Motto снизили цену на топливо на 0,30-1,51 грн./л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Укр-Петроль», BVS, Prime, AMIC и др. на 0,05-1,50 грн/л (см. табл).

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 10 декабря, грн/л