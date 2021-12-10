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За неделю (3-10 декабря) топливо в розничных сетях подешевело
11:53 10.12.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевел на 19 коп./л — до 30,26 грн/л, а дизельное топливо — на 17 коп./л, до 29,52 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На KLO «двойка» подешевела на 20 коп/л, до 29,99 грн/л, «пятерка» — на 30 коп/л, до 30,39 грн/л, ДТ — на 80 коп./л, до 28,99 грн/л.
Дискаунтеры «БРСМ-Нафта», SUNOIL и Motto снизили цену на топливо на 0,30-1,51 грн./л.
Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Укр-Петроль», BVS, Prime, AMIC и др. на 0,05-1,50 грн/л (см. табл).
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 10 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
10 дек
|
Изм.
|
10 дек
|
Изм.
|
10 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,20
|
-0,04
|
30,77
|
-0,02
|
30,13
|
-0,05
|
Shell
|
30,39
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,55
|
-0,30
|
29,55
|
-0,30
|
28,32
|
-0,43
|
KLO
|
29,99
|
-0,20
|
30,39
|
-0,30
|
28,99
|
-0,80
|
Параллель
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,34
|
-1,45
|
29,34
|
-1,45
|
28,35
|
-1,51
|
BVS
|
29,79
|
-1,50
|
30,39
|
-1,50
|
29,69
|
-0,70
|
Chipo
|
29,54
|
-0,01
|
30,24
|
-0,01
|
29,36
|
-0,26
|
Авантаж 7
|
28,45
|
-1,00
|
29,45
|
-1,00
|
27,85
|
-1,00
|
Marshal
|
28,80
|
-0,80
|
29,80
|
-0,80
|
28,40
|
-0,60
|
Prime
|
30,00
|
-1,00
|
30,50
|
-1,50
|
28,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
28,20
|
-1,00
|
29,20
|
-1,00
|
28,30
|
-1,00
|
Олас
|
29,40
|
-0,90
|
29,90
|
-1,40
|
28,30
|
-1,60
|
Mango
|
28,49
|
-1,00
|
29,49
|
-1,00
|
28,39
|
-0,90
|
Motto
|
28,64
|
-0,33
|
29,54
|
-0,43
|
28,36
|
-0,44
|
Средняя цена в Украине:
|
29,50
|
-0,18
|
30,26
|
-0,19
|
29,52
|
-0,17
|
|
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