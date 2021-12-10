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Нефть дешевеет 10 декабря на опасениях инвесторов за спрос
08:05 10.12.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях инвесторов за спрос из-за ковидных ограничений в некоторых странах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31%, до 74,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 70,78 доллара.
На рынке нефти в пятницу наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы опасаются за спрос на "черное золото". Некоторые страны сообщили о введении дополнительных ограничений на передвижение вследствие распространения коронавирусного штамма "омикрон".
Вечером в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США, которая также может повлиять на цены. За предыдущую рабочую неделю их число не изменилось и составило 467 агрегатов.
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