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Цены на бензин снижаются 9 декабря
16:28 09.12.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,51 гривен за литр (-0,04 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,54 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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