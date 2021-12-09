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Нефть дорожает 9 декабря на ослаблении опасений по поводу «омикрона»
08:07 09.12.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма "омикрон", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,71%, до 76,35 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,93%, до 73,02 доллара.
На нефтяном рынке в четверг утром продолжается положительная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу влияния штамма коронавируса "омикрон" на экономику ослабли. А всего с начала недели цена нефти марки Brent выросла на 9%, а WTI - почти на 10%.
Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их первоначальные лабораторные исследования показывают, что третья доза их вакцины повышает защиту от нового штамма. "Это привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 9% за последние два дня, поскольку рынок переоценивает возможное влияние на спрос", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
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