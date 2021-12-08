Украина на 5% нарастила в ноябре импорт бензинов

Импорт автомобильных бензинов в ноябре 2021 г. составил 109 тыс. т, что на 5% больше показателя ноября прошлого года (104 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Основной прирост в ноябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 94,4 тыс. т бензинов, что на 10% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки шестой месяц кряду после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогу отчетного месяца выступили сети ОККО и WOG - 29 тыс. т (+6% к ноябрю-2020) и 21,4 тыс. т (+24%) соответственно. На UPG пришлось 11,8 тыс. т, что почти в два раза больше, чем в ноябре прошлого года (6,5 тыс. т).

«БРСМ-Нафта» (через «Катма Груп») снизила поставки белорусских бензинов с 12 тыс. т в прошлогоднем ноябре до 6,1 тыс. т в минувшем. Напомним, фирма остается единственной, кто импортирует исключительно марку бензина А-92, изготавливая на ее базе бензин с октаном 95 и альтернативное топливо на своих нефтебазах и мини-НПЗ.

Ноябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN сократились на 16%, до 14,4 тыс. т. Основными поставщиками стали компании «Сокар Украина» и «Амик Украина», импортировавшие 3,6 и 3,4 тыс. т ресурса соответственно. WOG поставила 2,9 тыс. т и KLO - 0,22 тыс. т.

По итогам января-ноября текущего года, в Украину было импортировано 1,158 млн т бензинов, что на 15,2% больше показателя одиннадцати месяцев прошлого года.

Как сообщал enkorr, в августе 2021 г. в Украину было поставлено рекордное количество бензинов почти за последние четыре года - 137,6 тыс. т.