Бензины и ДТ дешевеют на АЗС 8 декабря

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 7 по 8 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 0,1-1,6 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети Mango бензины подешевели на 40 коп/: А-92, до 28,49 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л. Цена ДТ опустилась на 30 коп/л, до 28,39 грн/л.

В сети BVS цены на бензины снизились на 10 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 29,79 грн/л, А-95 — до 30,39 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне — 29,89 грн/л.

Сеть Marshal снизила цены на бензины на 30 коп./л, ДТ — на 10 коп/л.

Моtto, SUNOIL и «БРСМ» также откорректировали цены топлива (см. таблицу).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,49 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 WOG 30,49 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 Авиас 28,95 0,00 29,95 0,00 29,00 0,00 Укрнафта 29,00 0,00 30,00 0,00 29,00 0,00 AMIC 30,20 0,00 30,77 0,00 30,13 0,00 Shell 30,39 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 SOCAR 30,48 0,00 30,88 0,00 33,98 0,00 БРСМ-Нафта 28,55 0,00 29,55 0,00 28,34 -0,11 KLO 29,99 0,00 30,39 0,00 28,99 0,00 Олас 29,40 -0,90 29,90 -1,40 28,30 -1,60 Автотранс 29,98 0,00 30,48 0,00 29,98 0,00 UPG 29,50 0,00 30,00 0,00 28,30 0,00 SUNOIL 28,78 -1,01 29,78 -1,01 28,89 -0,97 BVS 29,79 -0,10 30,39 -0,10 29,89 0,00 Chipo 29,54 0,00 30,24 0,00 29,36 0,00 Авантаж 7 28,45 0,00 29,45 0,00 27,85 0,00 Marshal 28,80 -0,30 29,80 -0,30 28,40 -0,10 Mango 28,49 -0,40 29,49 -0,40 28,39 -0,30 Motto 28,65 -0,02 29,59 -0,02 28,40 -0,14 Средняя цена в Украине: 29,51 -0,04 30,28 -0,05 29,54 -0,05

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 7 по 8 декабря, грн/л