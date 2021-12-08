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Бензины и ДТ дешевеют на АЗС 8 декабря
12:27 08.12.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 7 по 8 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 0,1-1,6 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети Mango бензины подешевели на 40 коп/: А-92, до 28,49 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л. Цена ДТ опустилась на 30 коп/л, до 28,39 грн/л.
В сети BVS цены на бензины снизились на 10 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 29,79 грн/л, А-95 — до 30,39 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне — 29,89 грн/л.
Сеть Marshal снизила цены на бензины на 30 коп./л, ДТ — на 10 коп/л.
Моtto, SUNOIL и «БРСМ» также откорректировали цены топлива (см. таблицу).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 7 по 8 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,20
|
0,00
|
30,77
|
0,00
|
30,13
|
0,00
|
Shell
|
30,39
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
28,34
|
-0,11
|
KLO
|
29,99
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Олас
|
29,40
|
-0,90
|
29,90
|
-1,40
|
28,30
|
-1,60
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,78
|
-1,01
|
29,78
|
-1,01
|
28,89
|
-0,97
|
BVS
|
29,79
|
-0,10
|
30,39
|
-0,10
|
29,89
|
0,00
|
Chipo
|
29,54
|
0,00
|
30,24
|
0,00
|
29,36
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Marshal
|
28,80
|
-0,30
|
29,80
|
-0,30
|
28,40
|
-0,10
|
Mango
|
28,49
|
-0,40
|
29,49
|
-0,40
|
28,39
|
-0,30
|
Motto
|
28,65
|
-0,02
|
29,59
|
-0,02
|
28,40
|
-0,14
|
Средняя цена в Украине:
|
29,51
|
-0,04
|
30,28
|
-0,05
|
29,54
|
-0,05
|
|
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