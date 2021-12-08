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Нефть дешевеет 8 декабря в рамках коррекции
07:59 08.12.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3,5% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,28%, до 75,23 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,33%, до 71,81 доллара.
На рынке нефти в среду наблюдается коррекционное снижение после роста цен в среднем на 3,5% торговым днем ранее, чему способствовало ослабление опасений по поводу распространения штамма "омикрон".
Однако, согласно данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть может получить поддержку со стороны некоторых краткосрочных позитивных настроений благодаря признакам повышения спроса. "Импорт нефти в Китай в ноябре вырос до трехмесячного максимума в связи с выделением новых квот для нефтепереработчиков", - добавили эксперты.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 декабря на 3,09 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,09 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.
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