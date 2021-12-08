Рынок СУГ: цены снизились вместе с поставками

Импорт автогаза в Украину за 1-5 декабря составил 12,4 тыс. т, что 2,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом ноября. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Поставки сократились по всем производителям.

Отгрузки LPG в Украину за 1-5 числа, тыс. т

Производитель Ноябрь Декабрь Тенгизшевройл 6,9 2,5 Белоруснефть 4,2 3,2 Роснефть 4,2 0 БНК 3,2 0,9 Лукойл 2,3 0,9 Сургутнефтегаз 1,9 0

По словам трейдеров, снижение отгрузок было ожидаемым. Так, на начало ноября перешел крупный объем октябрьских поставок «Роснефти». Сокращение поставок ТШО трейдеры объясняют неравномерным графиком отгрузок. «Мы постарались выбрать большинство объемов в первой половине месяца, в третьей декаде отгрузок практически не было», — пояснил один из крупных импортеров ресурса ТШО. По его мнению, на фоне ожидаемого падения цен трейдеры сократили закупки в конце ноября до минимума.

Участники рынка отмечают, что крупные поставки в ноябре создали ощутимый запас, однако из-за сокращения закупок к концу месяца остатки на рынке начали сокращаться. Также трейдеры отмечают, что ограниченный доступ к российскому спотовому ресурсу создает предпосылки для ситуативного дефицита в средине месяца. «У нас есть интересные предложения из Казахстана, однако дополнительных разрешений на транзит по своей территории не дает РФ, пробуем искать другие варианты», — сообщил импортер газа из южного региона.

По словам другого трейдера, цены на российский газ снижаться не торопятся. «Говорят, на торговой площадке Argus были сделки, но цена далеко не сладкая, около $700/т», — отметил торговец.

Участники украинского рынка прогнозируют, что из-за ресурсной напряженности падение цен на газ в стране может замедлиться в ближайшем времени.

На ресурсную напряженность уже отреагировали цены на границе. Трейдеры сообщают, что котировка Argus daf Ukraine прекратила падение и выросла на $5, до $680/т. В то же время падение польского индекса продолжается, и разница с украинской котировкой составляет уже $80/т. Растянувшийся спред уже вызвал небольшой рост поставок из Польши. В ближайшем времени к тренду могут присоединиться небольшие поставщики из других стран Восточной Европы.

Впрочем, снизить ресурсное напряжение может ожидаемое возобновление поставок в Украину газа «Роснефти». Как известно, компания оформила разрешение МЭРТ РФ на поставку около 20 тыс. т в адрес трейдера SNEL. В то же время, по имеющейся информации, на сегодня все еще отсутствуют железнодорожные планы на отправку этого ресурса в Украину. «Даже если сегодня РЖД даст квоту, этот газ приедет в Украину не раньше третьей декады декабря, раньше рассчитывать на него не стоит», — считает руководитель отдела закупки компании-крупного импортера LPG.

Как сообщал enkorr, на вчерашних торгах компания Geo Alliance продала СУГ по 30 060 грн/т, что на 1 140 грн/т ниже цены прошлых торгов, которые состоялись 1 декабря. Regal Petroleum реализовал продукт по 30 040 (-60 грн/т в сравнении с ценой прошлых торгов от 2 декабря).