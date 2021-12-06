Топливо в рознице 6 декабря подешевело на 50 коп./л

Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (3-6 декабря) снизилась на 52 коп./л и составила 30,35 грн/л, бензин А-92 подешевел на 51 коп./л — до 29,58 грн/л, а дизельное топливо скинуло 49 коп./л (до 29,61 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л, до 29,89 грн/л. «Пятерка» и «двойка» на станциях этой сети подешевели на 1,49 грн/л, до 30,49 и 29,89 грн/л соответственно.

«Авантаж 7» снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

«Автопорт» на 1,3-1,4 грн/л снизил цены бензинов и на 0,6 грн/л — дизельного топлива. В сети Prime на 30 коп./л подешевели бензины: А-95 — до 31,70 грн/л, А-92 — до 30,70 грн/л.

В таких сетях как «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», Marshal, Mango и Motto топливо подешевело в пределах 0,3-1,4 грн/л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,49 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 WOG 30,49 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 Авиас 28,95 -1,00* 29,95 -1,00* 29,00 -1,00* Укрнафта 29,00 -1,00* 30,00 -1,00* 29,00 -1,00* AMIC 30,24 0,00 30,79 0,00 30,18 0,00 Shell 30,39 0,00 30,88 0,00 30,27 0,00 SOCAR 30,48 0,00 30,88 0,00 33,98 0,00 БРСМ-Нафта 28,58 -0,27 29,58 -0,27 28,50 -0,25 KLO 30,19 0,00 30,69 0,00 29,79 0,00 Параллель 30,49 0,00 30,88 0,00 32,99 0,00 Автотранс 29,98 0,00 30,48 0,00 29,98 0,00 UPG 29,50 0,00 30,00 0,00 28,30 0,00 SUNOIL 29,79 0,00 30,79 0,00 29,86 0,00 BVS 29,89 -1,40 30,49 -1,40 29,89 -0,50 Chipo 29,56 0,00 30,26 0,00 29,61 0,00 Авантаж 7 28,45 -1,00 29,45 -1,00 27,85 -1,00 Автопорт 30,40 -1,40 30,80 -1,30 30,20 -0,60 Укр-Петроль 28,20 -1,00 29,20 -1,00 28,30 -1,00 Prime 30,70 -0,30 31,70 -0,30 28,50 0,00 Marshal 29,10 -0,50 30,10 -0,50 28,50 -0,50 Mango 28,89 -0,60 29,89 -0,60 28,69 -0,60 Motto 28,67 -0,30 29,61 -0,36 28,55 -0,26 Средняя цена в Украине: 29,58 -0,51 30,35 -0,52 29,61 -0,49

* Цена на топливо изменена после обеда в пятницу, 3 декабря.