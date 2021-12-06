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Топливо в рознице 6 декабря подешевело на 50 коп./л
12:49 06.12.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (3-6 декабря) снизилась на 52 коп./л и составила 30,35 грн/л, бензин А-92 подешевел на 51 коп./л — до 29,58 грн/л, а дизельное топливо скинуло 49 коп./л (до 29,61 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л, до 29,89 грн/л. «Пятерка» и «двойка» на станциях этой сети подешевели на 1,49 грн/л, до 30,49 и 29,89 грн/л соответственно.
«Авантаж 7» снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.
«Автопорт» на 1,3-1,4 грн/л снизил цены бензинов и на 0,6 грн/л — дизельного топлива. В сети Prime на 30 коп./л подешевели бензины: А-95 — до 31,70 грн/л, А-92 — до 30,70 грн/л.
В таких сетях как «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», Marshal, Mango и Motto топливо подешевело в пределах 0,3-1,4 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 6 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
-1,00*
|
29,95
|
-1,00*
|
29,00
|
-1,00*
|
Укрнафта
|
29,00
|
-1,00*
|
30,00
|
-1,00*
|
29,00
|
-1,00*
|
AMIC
|
30,24
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
30,18
|
0,00
|
Shell
|
30,39
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,58
|
-0,27
|
29,58
|
-0,27
|
28,50
|
-0,25
|
KLO
|
30,19
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
Параллель
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,86
|
0,00
|
BVS
|
29,89
|
-1,40
|
30,49
|
-1,40
|
29,89
|
-0,50
|
Chipo
|
29,56
|
0,00
|
30,26
|
0,00
|
29,61
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
-1,00
|
29,45
|
-1,00
|
27,85
|
-1,00
|
Автопорт
|
30,40
|
-1,40
|
30,80
|
-1,30
|
30,20
|
-0,60
|
Укр-Петроль
|
28,20
|
-1,00
|
29,20
|
-1,00
|
28,30
|
-1,00
|
Prime
|
30,70
|
-0,30
|
31,70
|
-0,30
|
28,50
|
0,00
|
Marshal
|
29,10
|
-0,50
|
30,10
|
-0,50
|
28,50
|
-0,50
|
Mango
|
28,89
|
-0,60
|
29,89
|
-0,60
|
28,69
|
-0,60
|
Motto
|
28,67
|
-0,30
|
29,61
|
-0,36
|
28,55
|
-0,26
|
Средняя цена в Украине:
|
29,58
|
-0,51
|
30,35
|
-0,52
|
29,61
|
-0,49
* Цена на топливо изменена после обеда в пятницу, 3 декабря.
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