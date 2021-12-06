Нефть продолжает дорожать 6 декабря более чем на 2%

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 2% на пересмотре прогнозов краткосрочного спроса на это сырьё в свете таких событий, как решения нефтегазовой Saudi Aramco повысить отпускные цены, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 2,32%, до 71,5 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 2,58%, до 67,67 доллара за баррель.

На подобные величины цены подскочили ещё утром, но поначалу эта была коррекция после очередных "ковидных" распродаж. За минувшую неделю стоимость нефти марки Brent опустилась на 4%, а WTI - почти на 3% из-за опасений, связанных с очередным штаммом "омикрон" нового коронавируса. Инвесторы полагали, что распространение заболевания может негативно сказаться на спросе на нефть.

Но затем, в течение дня, цены ещё немного подросли, реагируя на действия Saudi Aramco, свидетельствующие о позитивном взгляде на краткосрочный спрос.

Ранее СМИ со ссылкой на документ сообщили, что Aramco подняла январские цены на нефть для покупателей в Азии и США.

"Этот шаг говорит о том, что саудовцы уверены в перспективах спроса и рынок, похоже, утешается этим", - отметили аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.