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АНАЛИТИКА

LPG снижает темп

16:55 03.12.2021 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / EnKorr

Стоимость сжиженного газа в ноябре 2021 г. достигла пиковых значений за всю историю наблюдений. Рекорды были обусловлены исключительно конъюнктурой мирового рынка. Вопреки пессимистическим прогнозам ни копейки украинско-дефицитной специфики в ценники не попало. Декабрь обещает долгожданное потребителями ценовое послабление, а трейдерам высокую вероятность ценовое дерби в рознице.

В ноябре трейдинговую общественность потрясла новость - Минэкономики РФ урезало объемы по спецарзрешениям на экспорт газа в Украину. Сокращение повлияло на «спотовые» объемы, главными отправителями которых являются «Сургутнефтегаз», «Омский каучук», «Газпром», «Иркутская нефтяная компания» и т.д. Когда поток газа с Запада практически иссяк из-за роста цен в Польше «короткий» ресурс из РФ, в частности, заменой выпавшим объемам «Роснефти».

Сколько в итоге было срезано точно никто не знает. Усредненная оценка - около 30%. Термы также пострадали, однако «Лукойлу» пайку урезали незначительно, а на газ «Роснефти» желающих в Украине и так не было. В итоге, в ноябре в Украину было импортировано спотового российского ресурса более 15 тыс. т, что даже больше газа, чем в октябре.

«Танцы» со спецразрешениями на декабрь также стали раздражителем и дали возможность поставщиками немного поманипулировать покупателями: в зависимости от ситуации можно рисовать себе разные перспективы на декабрь в поиске лучших условий сбыта.

Предварительные результаты разные. «В ноябре было минус 30% где-то, на декабрь ноль. Сейчас пишем письма, может, удастся вернуть объем», - говорит трейдер из Киева, активно закупавший газ на споте в 2021 г.

В «Гран При Ойле» сообщили о сохранении ноябрьской номинации в 11,5 тыс. т вместо стандартных 15. При этом другой поставщик рассказал о том, что в Минэкономики ему дали зеленый свет на весь заявленный объем.

Пока создается впечатление, что если какая-то перетасовка имеет место, то общий объем скорее всего останется на уровне ноября, то есть на более чем достаточном уровне.

ТОП-менеджер полтавской «Надежды», по совместительству лидер Украинской ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко в сокращении спецразрешений не видит проблемы. «Объемы сократились по компаниям, которые закупали ощутимо меньше, чем заявляли. Системных трейдеров изменения коснулись незначительно», - считает глава УАСГ.

Аналогичным образом никто не видит проблемы в прогнозном сокращении поставок от ТШО в декабре. Казахский гигант отгрузил в ноябре более 48 тыс. т, из которых уже около 15 тыс. приходится на спотовый ресурс, оцененный с крупной премией относительно «терма». Ранее американо-казахская компания безуспешно пыталась пропихивать дорогой спотовый ресурс в Украину, и только после очередной дестабилизации поставок из РФ за удороженным газом выстроилась очередь. Переплачивать нам не привыкать!

В декабре же по хоть и не подтвержденной, но звучащей отовсюду информации кроме 35 тыс. т подтверждённых «термов» до Украины доедет лишь 5 тыс. т ресурса. Сокращение определено, снова-таки, в Москве. Там так решила администрация РЖД. «ТШО планирует сокращать отгрузки в Украину из-за вынужденного перенаправления ресурсов на новый завод, но это в следующем году. А сейчас в кулуарах они говорят, что РЖД просто сократило объем по танзитным разрешениям», - поясняет крупный держатель TERMa ТШО.

Новости с границ

Спокойствие также обосновывается рядом факторов, которые обеспечат достаточное ресурсное снабжение украинского рынка. 19 ноября котировки на основных базисах газа уверенно рванули вниз. Причем, обвал в Польше оказался мощнее украинского, в результате чего индекс Argus daf Brest закатился ниже украинской котировки. Трейдеры прогнозируют, что уже в ближайшее время это откроет дорогу для ресурсов из Восточной Европы, которые сыграли немаловажную роль в снабжении западных регионов Украины, а летом достреливали до центральных областей.

Но самый громкий гудок прозвучал для SNEL. Эксклюзивного контрагент «Роснефти» в Украине отработал октябрь по газу на нулевом показателе. Бесперспективность предложений SNEL с премией к Argus daf Brest очевидна, ведь большую часть октября и ноября польская котировка была выше украинского индекса. А дисконт в SNEL не рассматривается: по разным оценкам их входная цена от «Роснефти» колеблется в диапазоне от небольшого минуса к Argus daf Brest к минимальному плюсу.

Теперь, когда ценообразующий польский индекс закатился ниже цены в Украине другое дело. По данным enkorr, SNEL оформила в МЭРТ спецразрешение на импорт 20 тыс. т СУГ «Роснефти». Расписана ли эта «двадцатка» или ее еще предстоит продать неизвестно, однако появление такого объема явно окажет давление на внутреннюю цену.

Волна снижения прокатилась и на море, хотя и не в таком значимом для Украины. Ценообразующая в Средиземноморском регионе компания Sonatrach снизила стоимость своих ресурсов на декабрь на $100/т. По оценке коммерческого директора «Ультрамарин Трейдинга» Юрия Кузьмина, на первую половину месяца компания законтрактовала три судна. «Пока неясно будет ли экономическая возможность для поставок во второй половине декабря. Не исключено, что с наступлением холодов в Польше снова вырастут цены на газ и тогда арбитражное окно сохранится», - считает Кузьмин.

Избежать завала

К концу года факторов, толкающих цену вниз, накопилось достаточно. Новый подвид вируса не дает отскочить нефтяным ценам обратно к $85, а в странах-потребителях автогаза уже началось серьезное сезонное снижение.

По мнению С. Батраченко, рынок автогаза в Украине входит в мертвый сезон, а спрос на газ сушки зерна также подошел к концу. «Как результат мы видим снижение цены до $560-580/т на границе к концу месяца», - считает глава газового направления «Надежды», уточняя, что прогноз актуален при отсутствии форс-мажоров.

С ним согласен руководитель отдела снабжения одной из крупнейших сетей. «Цены в регионе были сильно завышены. Сейчас ресурса на рынке будет еще больше, цены на нефть, похоже, будут и дальше толкать вниз, так $600/и уже не за горами, а дальше может быть и ниже», - отметил в беседе с enkorr трейдер.

Реализация прогнозов трейдеров означает падение цен в рознице до 15,7-16 грн/л. Насколько быстрыми могут быть темпы снижения с нынешних пиковых отметок?

С одной стороны, на рынке сохраняются запасы дорогого газа. Причем часть объемов приобретенного по рекордным ценам еще в пути. Суммарный переходящий остаток не такой как был в начале года, однако не считаться с ним точно нельзя. Кроме того, в длинных контрактах, на которых строится костяк снабжения рынка, стоимость определяется среднемесячной ценой на границе, поэтому снижение цены в опте будет плавным.

Также стоит отметить, что на рынке стало куда меньше случайных игроков. С взлетом стоимости энергоресурсов заметное выросла необходимость в крупных оборотных средствах для трейдинга. Вместе с усложнением доступа к ресурсу она отпугнула мелких трейдеров, которым некуда было инвестировать свои деньги кроме как в закупку одной-дух машин в Беларуси или на приграничных ГНС в РФ. Оставшиеся на рынке системные игроки не будут торопиться прощаться с дорогими запасами и снижать цену в опте.

С другой стороны, ненормальная конкуренция в рознице может ускорить скорости падения цен до космических. В таких ситуациях сети-дикаунтеры обычно задействуют все доступные возможности, чтобы обвалить цену до минимума. Сейчас это желание может быть особенно острым, поскольку разрыв на стеле с «брендами» в ноябре сократился до минимума и по всем индикаторами продажи у дискаунтеров ощутимо просели.

***

Спокойное прохождение тревожного ноября в очередной раз продемонстрировало умение украинского организовывать снабжение в неоднородных условиях. Растущая адаптивность, тем не менее, оставляет два слабых места. Во-первых, газ для Украины всегда дороже, чем для остальных. Даже такой неповоротливый слон как ТШО нашел методы повысить свои заработки. А во-вторых, большинство источников прямо или косвенно остаются в сфере влияния недружественного соседа. Политическая ситуация не дает уверенности в поставках из Беларуси, а вероятное ограничение казахского транзита получает все более конкретные очертания. На фоне политического обострения можно даже не сомневаться, что для дестабилизации могут быть задействован самый широкий спектр инструментов. Единственное, что успокаивает - возможность населения и промышленности сравнительно безболезненно заместить пропан-бутан другими другим топливом.
 

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