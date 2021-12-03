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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топливо в розничных сетях 3 декабря подешевело

12:19 03.12.2021 |

Нефть и безнин

 

Средняя цена по стране бензина А-92 3 декабря снизилась на 23 коп./л и составила 30,09 грн/л, на столько же подешевел бензин А-95 — до 30,86 грн/л, а дизельное топливо скинуло 9 коп./л (до 30,10 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

SOCAR опустил цену бензинов на 1,27-1,50 грн/л. При этом ДТ в этой сети подешевело на 1 грн  — до 33,98 грн/л.

На KLO «двойка» подешевела на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, «пятерка» — на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДТ — на 86 коп./л, до 29,79 грн/л. На станциях UPG бензины подешевели на 1,2-1,3 грн/л, ДТ — на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДТ — до 28,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча», AMIC и  др. (см. табл).

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 на 3 декабря, грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

30,49

0,00

30,88

0,00

30,27

0,00

WOG

30,49

0,00

30,88

0,00

30,27

0,00

Авиас

29,95

0,00

30,95

0,00

30,00

0,00

Укрнафта

30,00

0,00

31,00

0,00

30,00

0,00

AMIC

30,24

-0,95

30,79

-0,88

30,18

-0,46

Shell

30,39

0,00

30,88

0,00

30,27

0,00

SOCAR

30,48

-1,50

30,88

-1,27

33,98

-1,00

БРСМ-Нафта

28,85

-1,00

29,85

-1,00

28,75

-0,36

KLO

30,19

-1,30

30,69

-1,10

29,79

-0,86

Параллель

30,49

-1,26

30,88

-1,27

32,99

0,00

Автотранс

29,98

-1,50

30,48

-1,50

29,98

-0,60

UPG

29,50

-1,20

30,00

-1,30

28,30

-0,60

Prime

31,00

0,00

32,00

0,00

28,50

-0,50

BVS

31,29

0,00

31,89

0,00

30,39

0,00

Chipo

29,56

-0,53

30,26

-0,83

29,61

-0,24

Авантаж 7

29,45

0,00

30,45

0,00

28,85

0,00

Татнефть-АЗС-Украина

30,00

-1,50

30,60

-1,44

30,12

-0,30

Укргаздобыча

30,00

-1,50

30,80

-1,30

30,00

-0,80

Рур груп

30,49

-1,26

30,88

-1,27

30,27

-0,56

Нефтек

30,49

-1,26

31,49

-1,50

30,99

-0,50

Marshal

29,60

0,00

30,60

0,00

29,00

0,00

Mango

29,49

0,00

30,49

0,00

29,29

0,00

Motto

28,97

-0,70

29,97

-0,66

28,80

-0,36

Средняя цена в Украине:

30,09

-0,23

30,86

-0,23

30,10

-0,09
По материалам: EnKorr
 

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