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Топливо в розничных сетях 3 декабря подешевело
12:19 03.12.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 3 декабря снизилась на 23 коп./л и составила 30,09 грн/л, на столько же подешевел бензин А-95 — до 30,86 грн/л, а дизельное топливо скинуло 9 коп./л (до 30,10 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
SOCAR опустил цену бензинов на 1,27-1,50 грн/л. При этом ДТ в этой сети подешевело на 1 грн — до 33,98 грн/л.
На KLO «двойка» подешевела на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, «пятерка» — на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДТ — на 86 коп./л, до 29,79 грн/л. На станциях UPG бензины подешевели на 1,2-1,3 грн/л, ДТ — на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДТ — до 28,30 грн/л.
Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча», AMIC и др. (см. табл).
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 на 3 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,24
|
-0,95
|
30,79
|
-0,88
|
30,18
|
-0,46
|
Shell
|
30,39
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
30,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
-1,50
|
30,88
|
-1,27
|
33,98
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
-1,00
|
29,85
|
-1,00
|
28,75
|
-0,36
|
KLO
|
30,19
|
-1,30
|
30,69
|
-1,10
|
29,79
|
-0,86
|
Параллель
|
30,49
|
-1,26
|
30,88
|
-1,27
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
-1,50
|
30,48
|
-1,50
|
29,98
|
-0,60
|
UPG
|
29,50
|
-1,20
|
30,00
|
-1,30
|
28,30
|
-0,60
|
Prime
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
28,50
|
-0,50
|
BVS
|
31,29
|
0,00
|
31,89
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
Chipo
|
29,56
|
-0,53
|
30,26
|
-0,83
|
29,61
|
-0,24
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
30,00
|
-1,50
|
30,60
|
-1,44
|
30,12
|
-0,30
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
-1,50
|
30,80
|
-1,30
|
30,00
|
-0,80
|
Рур груп
|
30,49
|
-1,26
|
30,88
|
-1,27
|
30,27
|
-0,56
|
Нефтек
|
30,49
|
-1,26
|
31,49
|
-1,50
|
30,99
|
-0,50
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Motto
|
28,97
|
-0,70
|
29,97
|
-0,66
|
28,80
|
-0,36
|
Средняя цена в Украине:
|
30,09
|
-0,23
|
30,86
|
-0,23
|
30,10
|
-0,09
|
|
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