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Нефть дорожает 3 декабря на фоне гибкого подхода ОПЕК+ к ее добыче
08:04 03.12.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на гибкости подхода ОПЕК+ к добыче нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 1,54% - до 70,72 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,73% - до 67,65 доллара за баррель.
Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Однако в связи с появлением штамма COVID-19 "омикрон" ОПЕК+ принял решение занять выжидательную позицию и продолжить мониторить рынок. В своем итоговом коммюнике альянс подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, которое приводит газета Wall Street Journal, результат соответствует прошлым решениям ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в условиях неопределенного спроса.
Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. По мнению экспертов южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения.
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