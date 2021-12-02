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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страны ОПЕК+ решили и дальше наращивать нефтедобычу, несмотря на падение цен и «Омикрон»

Страны ОПЕК+ в четверг договорились планово увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Нефть в четверг на фоне переговоров картеля резко подешевела, но затем постепенно начала отыгрывать потери. Правда, цены начали снижаться еще несколько дней назад. Это связывают с появлением новой мутации коронавируса и уже введенными ограничениями на путешествия. Игроки на рынке боятся, что ситуация может стать еще хуже.

Некоторые эксперты ожидали, что страны ОПЕК+ откажутся от планового повышения добычи нефти - летом страны ОПЕК+, куда входит и Россия, договорились ежемесячно повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, но раз в месяц проводить встречи для мониторинга ситуации на рынке и при необходимости корректировать решения. Летом третья волна коронавируса пошла на спад, а рынок нефти был достаточно стабилен из-за сделки ОПЕК+ и уверенности инвесторов, что благодаря вакцинам удастся избежать новых массовых локдаунов.

Однако из-за нового варианта коронавируса министры стран ОПЕК+, по сообщениям СМИ, даже решили сдвинуть на два дня заседания мониторинговых групп, чтобы более тщательно изучить влияние "Омикрона" на рынок нефти. Агентство Блумберг сообщило в четверг, что именно Россия настаивала на сохранении планов повышения добычи.

Согласно принятому на июльском заседании плану, повышение должно проводиться до тех пор, пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн баррелей в сутки. Это, согласно прогнозам организации, должно произойти в сентябре 2022 года.

Нефть марки Brent торговалась в четверг вечером на уровне 68,6 доллара за баррель, хотя сразу после новостей опускалась и ниже 66 долларов. Еще в понедельник, 29 октября, нефть марки Brent поднималась почти до 75,6 доллара за баррель.

Слишком много нефти

Напряжение на нефтяном рынке в последние недели усилили разногласия между странами ОПЕК+ и властями США.

Президент Джо Байден на прошлой неделе объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны. В тот же день о распечатке своих нефтяных запасов (но в гораздо меньшем объеме) объявили и несколько других стран. К аналогичному шагу готовится и Китай - об этом ранее Байден договорился на онлайн-встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Байден объяснял свое решение тем, что это должно помочь снизить стоимость бензина на американском рынке.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, высказывал опасения, что уже в декабре мировой рынок нефти может столкнуться с избытком предложения, что приведет к его перенасыщению в следующем году.

"Это очень хрупкое восстановление [рынка]. Вся эта неопределенность еще больше подтверждает наше обязательство жестко контролировать ситуацию", - предупреждал он.

Президент ОПЕК Педро Азеведу на открытии заседания технического комитета организации в среду также призвал страны к осторожности.

"В эти времена неопределенности крайне важно, чтобы мы - вместе со странами, не входящими в ОПЕК... - сохраняли осмотрительность в нашем подходе и были готовы действовать активно, как того требуют рыночные условия", - сказал он.

В аналитической компании Capital Economics связывают решение ОПЕК+ как раз с решением США раскрыть резервы нефти. Страны картеля боятся, что из-за ограничений и другие страны могут пойти на такие действия, уверены аналитики. В компании также предполагают, что ОПЕК+ надо больше времени, чтобы оценить, как новый штамм вируса повиляет на рынок нефти.

Согласно прогнозу ОПЕК+, который цитирует Рейтер, избыток предложения нефти в 2022 году составит 2 млн баррелей в сутки в январе, 3,4 млн баррелей в сутки в феврале и 3,8 млн баррелей в сутки в марте. При этом "омикрон" может затронуть спрос на авиационный керосин и привести к падению цен на него в Европе и Африке, прогнозируют в организации.

По прогнозу Bank of America, в средующем году нефть марки Brent будет в среднем стоить 85 долларов за баррель. Аналитики ждут, что мировая экономика будет стабильно восстанавливаться после пандемии коронавируса. При этом они допускают, что в январе цены могут упасть до 51 доллара за баррель, а потом уже начнут расти по мере восстановления спроса на нефть. В банке также допускают, что во втором полугодии цены могут кратковременно взлететь до 120 долларов за баррель.

Если же новый штамм коронавируса вновь приведет к массовому закрытию границ и новым локдаунам, то это, в свою очередь, может привести к падению спроса на нефть на 3 млн баррелей в сутки в I квартале следующего года, предупреждают эксперты компании Rystad Energy.

Аналитики Deutsche Bank ранее предсказывали, что даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля, цены на нефть в 2022 году все равно могут упасть ниже 60 долларов за баррель из-за существенного избытка предложения.

В начале ноября ОПЕК предрекала, что мировое потребление нефти превысит отметку в 100 млн баррелей в сутки в III квартале 2022 года. В последний раз такие показатели фиксировались в 2019 году, как раз до начала пандемии.
 

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