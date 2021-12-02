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Цены на бензин и дизтопливо 2 декабря резко снизились после публикации новой максимальной стоимости
15:59 02.12.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,32 гривен за литр (-0,29 гривен), на бензин А-95 - 31,09 гривен за литр (-0,30 гривен), на дизельное топливо - 30,18 гривен за литр (-0,13 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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