Финансовые новости
- |
- 02.12.21
- |
- 13:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 2 декабря ускорили темпы роста до 2%
13:16 02.12.2021 |
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг днем, но значительно более быстрыми темпами, чем утром, поскольку нефтяные "быки" со всё большим оптимизмом ожидают сегодняшнего заседания ОПЕК+ и возможного решения альянса не торопиться с увеличением лимита добычи в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.35 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются в цене на 2%, до 70,22 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI увеличиваются также ровно на 2%, до 66,88 доллара за баррель.
В центре внимания инвесторов находится заседание ОПЕК+, которое состоится позднее в четверг. Трейдеры оценивают перспективы изменения текущих параметров соглашения альянса из-за возникновения неопределенности вокруг спроса на нефть на фоне распространения штамма "омикрон".
Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение того же ковида в разных странах.
Стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что пауза в наращивании добычи нефти выглядит наиболее вероятным исходом заседания ОПЕК+.
В то же время стратег отметил, что неопределенность вокруг распространения "омикрона" если и окажет влияние на рынок, который останется волатильным в краткосрочной перспективе, но в любом случае не приведет к его обвалу. "Не думаю, что мы сможем достигнуть дна до тех пор, пока не поймем эффективность вакцин, которые у нас есть на сегодняшний день", - заключил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не живешь в Украине – голосуй за Зеленского: Откуда власть возьмет миллион новых избирателей
|Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки
|«Давайте поставим точку». Зачем Зеленский объявил о прямых переговорах с Путиным
|Ахметов и Вильнюс. Третья серия сериала «Переворот»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла госбюджет-2022
|Цены на нефть 2 декабря ускорили темпы роста до 2%
|Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81%
|Предельная цена бензина в Украине на начало декабря снижена на 1,27 грн/литр, ДТ – на 0,56 грн/литр
|Нафтогаз присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода
|Количество земельных аукционов за ноябрь увеличилось в 4,5 раза - Лещенко
Это интересно
|Asus выходит на рынок кухонных гаджетов с PureGo PD100
|Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году
|SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах
|Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Представлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с модемом 10 Gigabit 5G
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже