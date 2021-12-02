Цены на нефть 2 декабря ускорили темпы роста до 2%

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг днем, но значительно более быстрыми темпами, чем утром, поскольку нефтяные "быки" со всё большим оптимизмом ожидают сегодняшнего заседания ОПЕК+ и возможного решения альянса не торопиться с увеличением лимита добычи в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются в цене на 2%, до 70,22 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI увеличиваются также ровно на 2%, до 66,88 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находится заседание ОПЕК+, которое состоится позднее в четверг. Трейдеры оценивают перспективы изменения текущих параметров соглашения альянса из-за возникновения неопределенности вокруг спроса на нефть на фоне распространения штамма "омикрон".

Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение того же ковида в разных странах.

Стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что пауза в наращивании добычи нефти выглядит наиболее вероятным исходом заседания ОПЕК+.

В то же время стратег отметил, что неопределенность вокруг распространения "омикрона" если и окажет влияние на рынок, который останется волатильным в краткосрочной перспективе, но в любом случае не приведет к его обвалу. "Не думаю, что мы сможем достигнуть дна до тех пор, пока не поймем эффективность вакцин, которые у нас есть на сегодняшний день", - заключил он.