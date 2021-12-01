Цена нефти может упасть ниже $60 за баррель в 2022г - Deutsche Bank

Цены на нефть могут упасть в следующем году ниже $60 за баррель из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля, полагают аналитики Deutsche Bank.

"Было бы ошибкой считать оптимистичной паузу (в наращивании производства в связи с обнаружением нового штамма коронавируса - ИФ), поскольку мы предполагали это в нашей модели", - говорится в сообщении банка.

Эксперты ожидают, что в первом квартале нефтяной рынок будет по-прежнему профицитным, сообщает агентство Bloomberg. Они также видят стабильный рост спроса и ожидают его возвращения к уровням допандемийного 2019 года до конца следующего года.

ОПЕК+ ранее договорились о повышении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Следующее заседание группы намечено на четверг, на нем будет решаться вопрос об объемах производства в январе.