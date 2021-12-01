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В ноябре топливо на АЗС подешевело на 25-40 коп/л
11:47 01.12.2021 |
За месяц (1 ноября-1 декабря) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 26 коп./л и составила 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевел на 39 коп./л — до 31,39 грн/л, а дизельное топливо — на 35 коп./л, до 30,31 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,05 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 1,24 грн/л, до 30,83 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 0,8-1 грн/л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,8-1,05 грн/л. В сети SOCAR «пятерка» подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, «двойка» — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.
Такие сети как Shell, KLO, AMIC, «Автотранс», «Параллель», «Рур груп», Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 0,2-1,4 грн/л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива – 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,83 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 1 ноября по 1 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,05
|
30,83
|
-1,24
|
WOG
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,05
|
30,83
|
-1,24
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,50
|
0,30
|
32,10
|
-0,10
|
30,80
|
-0,10
|
Shell
|
31,39
|
-1,10
|
32,15
|
-1,05
|
30,83
|
-1,24
|
SOCAR
|
31,98
|
-1,00
|
32,15
|
-1,05
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,11
|
-0,03
|
KLO
|
31,49
|
-0,80
|
31,79
|
-1,00
|
30,65
|
-1,04
|
Параллель
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,05
|
32,99
|
-0,50
|
Автотранс
|
31,48
|
-0,80
|
31,98
|
-1,00
|
30,58
|
-1,40
|
UPG
|
30,70
|
-0,90
|
31,30
|
-1,00
|
28,90
|
-0,80
|
SUNOIL
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,86
|
0,00
|
BVS
|
31,29
|
-0,60
|
31,89
|
-0,80
|
30,39
|
-1,20
|
Chipo
|
30,09
|
-0,54
|
31,09
|
-0,54
|
29,86
|
-0,61
|
Prime
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
29,30
|
0,00
|
Катрал
|
30,99
|
-0,60
|
31,77
|
-0,80
|
29,77
|
0,00
|
Овис
|
31,44
|
-0,12
|
32,10
|
-0,12
|
30,78
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,40
|
30,99
|
0,00
|
29,29
|
-0,50
|
Motto
|
29,67
|
0,03
|
30,62
|
-0,02
|
29,19
|
-0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
30,61
|
-0,26
|
31,39
|
-0,39
|
30,31
|
-0,35
|
|
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