В ноябре топливо на АЗС подешевело на 25-40 коп/л

За месяц (1 ноября-1 декабря) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 26 коп./л и составила 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевел на 39 коп./л — до 31,39 грн/л, а дизельное топливо — на 35 коп./л, до 30,31 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,05 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 1,24 грн/л, до 30,83 грн/л.

В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 0,8-1 грн/л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,8-1,05 грн/л. В сети SOCAR «пятерка» подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, «двойка» — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Такие сети как Shell, KLO, AMIC, «Автотранс», «Параллель», «Рур груп», Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 0,2-1,4 грн/л.

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива – 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,83 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 1 ноября по 1 декабря, грн/л