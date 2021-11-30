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За ноябрь средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 60 коп./л, до 19,06 грн/л
12:29 30.11.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС WOG и ОККО стоимость автогаза выросла в среднем на 70 и 66 коп./л, до 19,68 и 19,65 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 19,98 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 65-66 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 74 и 44 коп./л, до 19,32 грн/л и 19,20 грн/л соответственно.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 79 коп./л и 70 коп./л, до 19,58 грн/л и 18,55 грн/л.
Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 30-70 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 по 30 ноября, грн/л
|
Компания
|
LPG
|
30 ноя
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,66
|
WOG
|
19,68
|
0,70
|
Авиас
|
18,32
|
0,66
|
Укрнафта
|
18,33
|
0,65
|
AMIC
|
19,00
|
0,71
|
Shell
|
18,97
|
0,31
|
SOCAR
|
19,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,32
|
0,74
|
KLO
|
19,58
|
0,79
|
Параллель
|
19,69
|
0,70
|
Автотранс
|
19,38
|
0,70
|
UPG
|
18,99
|
0,30
|
SUNOIL
|
19,19
|
0,40
|
BVS
|
19,09
|
0,60
|
Chipo
|
19,03
|
0,57
|
Нефтек
|
19,69
|
0,70
|
Prime
|
19,20
|
0,70
|
ZOG
|
18,20
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
19,20
|
0,60
|
Овис
|
19,39
|
0,90
|
Авантаж 7
|
18,55
|
0,70
|
Marshal
|
18,60
|
0,60
|
Mango
|
19,00
|
0,44
|
Motto
|
19,20
|
0,44
|
Средняя цена в Украине:
|
19,06
|
0,60
|
|
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