За ноябрь средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 60 коп./л, до 19,06 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС WOG и ОККО стоимость автогаза выросла в среднем на 70 и 66 коп./л, до 19,68 и 19,65 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 19,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 65-66 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 74 и 44 коп./л, до 19,32 грн/л и 19,20 грн/л соответственно.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 79 коп./л и 70 коп./л, до 19,58 грн/л и 18,55 грн/л.

Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 30-70 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 по 30 ноября, грн/л