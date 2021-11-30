Стоимость нефти растет 30 ноября на ослаблении опасений вокруг COVID-19

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на снижении опасения по поводу эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,68%, до 73,72 доллара за баррель; цена на январские фьючерсы WTI поднимается на 0,94%, до 70,61 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник продолжается положительная ценовая динамика, хотя и менее выраженная, чем накануне, когда стоимость нефти начала восстанавливаться после обвала пятницы. Инвесторы немного снизили беспокойство по поводу очередного штамма нового коронавируса - "омикрона", который обнаружен в Южной Африке.

"Помимо новостей о штамме "омикрон" мы ожидаем, что трейдеры также сосредоточат внимание на переговорах, которые потенциально могут привести к переподписанию договора о ядерной энергии между США и Ираном", - отметили аналитики ANZ, мнение которые приводит газета Wall Street Journal.