Фьючерсы на Brent растут на 4,27%, WTI - на 4,65% на переоценке коронавирусных рисков

Мировые цены на нефть растут, частично компенсируя пятничный обвал, на переоценке очередных ковидных страхов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 EET февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 4,27%, до 74,65 доллара за баррель; цена на январские фьючерсы WTI подскакивает на 4,65%, до 71,32 доллара за баррель.

Цена Brent в пятницу обновила минимум с 13 сентября, упав ниже 73 долларов за баррель. Стоимость WTI, в свою очередь, упала ниже 70 долларов, впервые с 21 сентября. А динамика падения в процентах достигла двузначных отметок. Сегодня же ночью и утром эти котировки росли примерно теми же темпами, что и сейчас.

Пятничный уход от риска, вылившаяся в панические распродажи на мировых финансовых и сырьевых рынках, последовал за новостями о появлении очередного штамма нового коронавируса - "омикрон".

При этом аналитики полагают, что распродажа была вызвана скорее паникой, нежели наличием реальной угрозы стабильности нефтяного рынка.

"Учитывая отсутствие информации о последнем штамме, можно усомниться в масштабах пятничных распродаж и в том, действительно ли они оправданы", - полагает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.