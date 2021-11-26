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СУГ в опте меняет вектор
17:29 26.11.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 19 по 26 ноября выросла на 430 грн/т и к концу недели составила 32 700 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». При этом к концу недели в некоторых регионах зафиксирован откат цен от пиковых показателей.
|
Регион
|
Рабочая стоимость
|
Столичный
|
31 800 – 32 500
|
Восточный
|
31 600 – 32 300
|
Западный
|
32 400 – 33 000
|
Южный
|
32 500 – 33 000
Начавшееся падение связано со снижением котировок. Так, по словам трейдеров, с 18 ноября, когда котировки достигли пиковых значений, на украинской границе газ в среднем подешевел на $55/т, на белорусско-польской границе – на $116/т.
Среди факторов, действующих на снижение цены в краткосрочной перспективе, трейдеры указывают и на ожидания дальнейшего удешевления нефти, а также сезонное сокращение спроса на СУГ в Украине и Восточной Европе.
С другой стороны, на рынок влияет ряд факторов, имеющих повышающее действие на цену. В их числе неопределенность относительно поставок российского газа в Украину. В частности, до сих пор неясен объем разрешений Минэкономики РФ на экспорт СУГ в декабре по годовым и коротким контрактам. Ожидается, что ясность в этом вопросе появится ближе к концу ноября. В то же время трейдеры не рассчитывают в декабре на ресурсы «Роснефти».
Одним из событий, которое может подтолкнуть украинских операторов к заключению контрактов со SNEL, может стать сокращение поставок ТШО, однако точные цифры пока неизвестны.
Кроме того, на фоне вероятного падения большинство трейдеров максимально сократит закупки, что может привести к локальным дефицитам. «Из-за не ясной ситуации с разрешениями от МЭРТ законтрактованного ресурса на декабрь очень мало. А то, что будет куплено в начале месяца, в лучшем случае приедет во второй его половине», — считает один из трейдеров в столичном регионе.
Впрочем, также распространено мнение, что дефицита удастся избежать, поскольку крупные системные импортеры обеспечены контрактами.
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