СУГ в опте меняет вектор

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 19 по 26 ноября выросла на 430 грн/т и к концу недели составила 32 700 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». При этом к концу недели в некоторых регионах зафиксирован откат цен от пиковых показателей.

Регион Рабочая стоимость Столичный 31 800 – 32 500 Восточный 31 600 – 32 300 Западный 32 400 – 33 000 Южный 32 500 – 33 000

Начавшееся падение связано со снижением котировок. Так, по словам трейдеров, с 18 ноября, когда котировки достигли пиковых значений, на украинской границе газ в среднем подешевел на $55/т, на белорусско-польской границе – на $116/т.

Среди факторов, действующих на снижение цены в краткосрочной перспективе, трейдеры указывают и на ожидания дальнейшего удешевления нефти, а также сезонное сокращение спроса на СУГ в Украине и Восточной Европе.

С другой стороны, на рынок влияет ряд факторов, имеющих повышающее действие на цену. В их числе неопределенность относительно поставок российского газа в Украину. В частности, до сих пор неясен объем разрешений Минэкономики РФ на экспорт СУГ в декабре по годовым и коротким контрактам. Ожидается, что ясность в этом вопросе появится ближе к концу ноября. В то же время трейдеры не рассчитывают в декабре на ресурсы «Роснефти».

Одним из событий, которое может подтолкнуть украинских операторов к заключению контрактов со SNEL, может стать сокращение поставок ТШО, однако точные цифры пока неизвестны.

Кроме того, на фоне вероятного падения большинство трейдеров максимально сократит закупки, что может привести к локальным дефицитам. «Из-за не ясной ситуации с разрешениями от МЭРТ законтрактованного ресурса на декабрь очень мало. А то, что будет куплено в начале месяца, в лучшем случае приедет во второй его половине», — считает один из трейдеров в столичном регионе.

Впрочем, также распространено мнение, что дефицита удастся избежать, поскольку крупные системные импортеры обеспечены контрактами.