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За неделю топливо в розничных сетях подешевело
13:25 26.11.2021 |
За неделю (19-26 ноября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 25 коп./л и составила 30,62 грн/л, бензин А-95 подешевел на 37 коп./л — до 31,40 грн/л, а дизельное топливо — на 30 коп./л, до 30,55 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 72 коп./л, до 30,83 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 60-90 коп./л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,74-1,1 грн/л.
В сети SOCAR «пятерка» подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, «двойка» — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.
Такие сети как Shell, KLO, AMIC, «Автотранс», «Параллель», «Рур груп», Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 0,1-1 грн./л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива – 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,83 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 по 26 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
WOG
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,18
|
0,35
|
31,67
|
-0,11
|
30,64
|
0,57
|
Shell
|
31,39
|
-1,00
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
SOCAR
|
31,98
|
-1,00
|
32,15
|
-1,03
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,39
|
0,08
|
KLO
|
31,49
|
-0,80
|
31,79
|
-1,10
|
30,65
|
-0,74
|
Параллель
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
32,99
|
-0,50
|
Автотранс
|
31,48
|
-0,80
|
31,98
|
-1,00
|
30,58
|
-0,90
|
UPG
|
30,70
|
-0,60
|
31,30
|
-0,90
|
28,90
|
-0,70
|
SUNOIL
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,86
|
0,00
|
BVS
|
31,29
|
-0,60
|
31,89
|
-0,80
|
30,39
|
-0,70
|
Chipo
|
30,40
|
-0,49
|
31,40
|
-0,49
|
30,43
|
-0,26
|
Нефтек
|
31,75
|
-0,24
|
32,99
|
-0,39
|
31,49
|
-0,50
|
Prime
|
31,00
|
0,40
|
32,00
|
0,30
|
29,50
|
0,30
|
Овис
|
31,44
|
-0,36
|
32,10
|
-0,36
|
30,78
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Motto
|
29,56
|
-0,08
|
30,51
|
-0,11
|
29,40
|
0,14
|
Средняя цена в Украине:
|
30,62
|
-0,25
|
31,40
|
-0,37
|
30,35
|
-0,20
|
|
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