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Средняя цена автогаза 26 ноября преодолела отметку в 19 грн/л
11:56 26.11.2021 |
За прошедшую неделю (19-26 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 16 коп./л, до 19,06 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 30 коп./л, до 19,98 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 34 и 20 коп./л, до 19,31 до грн/л и 19,25 грн/л соответственно.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л и 30 коп./л, до 19,59 грн/л и 18,55 грн/л.
Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 26 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,68
|
0,10
|
Авиас
|
18,32
|
0,15
|
Укрнафта
|
18,33
|
0,16
|
AMIC
|
18,98
|
0,38
|
Shell
|
18,97
|
0,08
|
SOCAR
|
19,98
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
19,31
|
0,34
|
KLO
|
19,59
|
0,20
|
Параллель
|
19,69
|
0,10
|
Автотранс
|
19,38
|
0,20
|
UPG
|
18,99
|
0,10
|
SUNOIL
|
19,19
|
0,24
|
BVS
|
18,99
|
0,20
|
Chipo
|
19,14
|
0,35
|
Нефтек
|
19,69
|
0,20
|
Prime
|
19,20
|
0,40
|
Овис
|
19,39
|
0,40
|
Авантаж 7
|
18,55
|
0,30
|
Marshal
|
18,60
|
0,10
|
Mango
|
19,00
|
0,12
|
Motto
|
19,25
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
19,06
|
0,16
|
|
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