Средняя цена автогаза 26 ноября преодолела отметку в 19 грн/л

За прошедшую неделю (19-26 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 16 коп./л, до 19,06 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 30 коп./л, до 19,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 34 и 20 коп./л, до 19,31 до грн/л и 19,25 грн/л соответственно.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л и 30 коп./л, до 19,59 грн/л и 18,55 грн/л.

Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 26 ноября, грн/л