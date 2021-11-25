Глава МЭА обрушился с критикой на ОПЕК+

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что некоторые страны не смогли занять конструктивную позицию, чтобы успокоить стремительно растущие цены на нефть и газ, критикуя «искусственную ограниченность» на энергетических рынках. Об этом передает телеканал CNBC.

«Я хотел бы подчеркнуть, что главной причиной этих высоких цен является позиция некоторых основных поставщиков нефти и газа. Некоторые страны не заняли, на наш взгляд, продуктивную позицию в этом вопросе», - заявил Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА.

«Фактически, некоторые из ключевых напряженностей на сегодняшних рынках можно рассматривать как искусственную ограниченность. Сегодня на нефтяных рынках мы видим, что около 6 млн барр./сут. свободных добывающих мощностей приходится на страны, входящие в ОПЕК+».

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда отраслевые аналитики оценивают эффективность принятого США обязательства высвободить нефть из стратегических запасов, чтобы остановить рост цен на топливо.

Участники влиятельной группы ОПЕК+ в последние месяцы неоднократно отклоняли призывы США увеличить предложение и снизить цены.

МЭА признало [своевременность] объявления, сделанного США параллельно с другими странами, отметив, что рост цен на нефть стал бременем для потребителей во всем мире.

«Это также оказывает дополнительное давление на инфляцию в период, когда восстановление экономики остается неравномерным и по-прежнему сопряжено с рядом рисков», - добавил Бирол.

Глава МЭА подчеркнул, что это не был коллективный ответ МЭА. По его словам, базирующееся в Париже агентство действует только для использования запасов энергии в случае серьезных перебоев в поставках.

Новый вид ценовой войны

Цены на нефть подскочили более чем на 50% с начала года, достигнув многолетних максимумов, поскольку спрос превысил предложение. Динамика роста цен даже побудила некоторых прогнозистов предсказать возврат к цене $100/барр., хотя не все аналитики разделяют эту точку зрения.

«На рынке нефти назревает новый и неизведанный ранее вид ценовой войны, - написала в среду в своей пояснительной записке Луиза Диксон, старший аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy. - Крупнейшие мировые потребители нефти пообещали беспрецедентный и относительно значительный выпуск стратегических резервов на рынок, чтобы сдержать высокие цены на нефть на фоне восстановления после пандемии».

Если поставки нефти из США, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании начнутся уже в середине декабря, этого может быть достаточно, чтобы [предложение] превысило спрос на сырую нефть уже в следующем месяце, отметили в Rystad Energy.

«Это вызывает вопрос о том, насколько стратегически важным является выбор времени со стороны Байдена, Си [Циньпина] и других, если фундаментальная отсрочка уже не за горами в I квартале 2022 г., - сказала Диксон. - Выпуск может быть слишком большим, слишком поздним, поскольку рынок нефти был наиболее напряженным и нуждался в увеличении поставок в сентябре».

Как сообщал enkorr, Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность сделать паузу в запланированном увеличении предложения нефти на рынке после того, как США и несколько других стран сообщили о скоординированном вскрытии стратегических резервов нефти для снижения цен.