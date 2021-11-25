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Цены на бензин и дизтопливо 25 ноября снижаются, автогаз дорожает на АЗС
14:09 25.11.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,40 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 30,35 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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