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Цены на нефть 25 ноября стабильны на неопределенности с предложением
08:14 25.11.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром показывают незначительную и разнонаправленную динамику по основным маркам, в то время как инвесторы оценивают возможность увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,05%, до 82,29 доллара за баррель, на WTI - дешевеют на 0,04%, до 78,3 доллара за баррель.
Ранее крупнейшие импортеры нефти объявил о высвобождении запасов нефти из стратегических резервов с целью снизить цены на сырье. Позднее СМИ сообщили, что из-за этого ряд стран ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, думают притормозить с ростом добычи нефти.
По словам аналитика DBS Bank Сувро Саркара (Suvro Sarkar), мнение которого приводит агентство Блумберг, скоординированный план ряда стран выпустить нефть из стратегических запасов оказался "не таким беспокоящим", как ожидалось, и он не изменит в значительной степени картину спроса и предложения.
Он также отметил, что на нефтяном рынке будет наблюдаться разнонаправленная динамика до следующего заседания ОПЕК+.
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