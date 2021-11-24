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Бензины и ДТ в рознице 24 ноября подешевели
12:51 24.11.2021 |
Сегодня, 24 ноября, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 23 коп./л и составила 30,64 грн/л, бензин А-95 подешевел на 34 коп./л — до 31,42 грн/л, а дизельное топливо — на 19 коп./л, до 30,37 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 72 коп./л, до 30,83 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 60-90 коп./л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,74-1,1 грн/л.
В сети SOCAR «пятерка» подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, «двойка» — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.
Такие сети как Shell, AMIC, «Автотранс», «Параллель», «Рур груп», Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 40-85 коп./л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива – 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,83 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 24 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
WOG
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,18
|
0,34
|
31,67
|
-0,12
|
30,64
|
0,55
|
Shell
|
31,39
|
-1,00
|
32,15
|
-1,03
|
30,83
|
-0,72
|
SOCAR
|
31,98
|
-1,00
|
32,15
|
-1,03
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,30
|
-0,01
|
KLO
|
31,49
|
-0,80
|
31,79
|
-1,10
|
30,65
|
-0,74
|
Параллель
|
31,75
|
-0,74
|
32,15
|
-1,03
|
32,99
|
-0,50
|
Автотранс
|
31,48
|
-0,80
|
31,98
|
-1,00
|
30,58
|
-0,90
|
UPG
|
30,70
|
-0,60
|
31,30
|
-0,90
|
28,90
|
-0,70
|
Овис
|
31,44
|
-0,36
|
32,10
|
-0,36
|
30,78
|
-0,60
|
Рур груп
|
31,75
|
-0,24
|
32,15
|
-0,84
|
30,83
|
-0,72
|
Chipo
|
30,40
|
-0,49
|
31,40
|
-0,49
|
30,43
|
-0,26
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Motto
|
29,56
|
-0,08
|
30,51
|
-0,11
|
29,40
|
-0,01
|
Средняя цена в Украине:
|
30,64
|
-0,23
|
31,42
|
-0,34
|
30,37
|
-0,19
|
|
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