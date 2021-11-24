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Цены на нефть 24 ноября показывают незначительную разнонаправленную динамику
08:11 24.11.2021 |
Мировые цены на нефть в среду показывают незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,12% - до 82,21 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,13% - до 78,6 доллара за баррель.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.
Однако пока это не привело к падению цен. Напротив, после объявления Белого дома нефтяные котировки перешли к активному росту. По итогам торгов Brent и WTI подорожали на 3,3% и 2,3%.
"Внимание рынка сейчас будет сосредоточено на реакции ОПЕК+. Даже перед выпуском нефти из стратегических запасов предполагалось, что в ближайшие месяцы мировой нефтяной рынок перейдет к избытку предложения", - сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 19 ноября на 2,3 миллиона баррелей. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.
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