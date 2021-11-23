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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госрегулирование: ДТ и бензины в рознице подешевеют на 0,7-1 грн/л

15:53 23.11.2021 |

Нефть и безнин

 

Министерство экономики Украины 25 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива - 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 30,83 грн/л.

По сравнению со второй декадой ноября средняя цена на бензин снизилась на 1,03 грн./л, на дизельное топливо - на 72 коп./л.

Как сообщал enkorr, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) - к стоимости ДТ.
По материалам: EnKorr
 

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