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Barclays повысил прогнозные цены на нефть на 2022 год
13:49 23.11.2021 |
В банке прогнозируют более быстрого, чем ожидалось, сокращения запасов и осторожной реакции со стороны предложения, чтобы компенсировать скромный профицит в следующем году.
Банк повысил прогноз средней цены на 2022 г. на $3 - до $80 и $77 за баррель для нефти Brent и West Texas Intermediate (WTI) соответственно.
Цены на нефть упали во вторник из-за разговоров о том, что Соединенные Штаты, Япония и Индия высвободят запасы сырой нефти, чтобы сдержать рост цен, несмотря на угрозу падения спроса на фоне новой коронавирусной вспышки в Европе.
Barclays ожидает, что сокращающийся дефицит [предложения] в I‒IV кварталах 2021 г. превратится в профицит в I‒II кварталах 2022 г.. Ранее прогнозировалось, что рынок нефти станет профицитным во II квартале 2022 г.. В то же время аналитики банка считают, что более низкая отправная точка для потенциального наращивания запасов в следующем году должна более чем компенсировать это.
«Мы считаем, что стратегические запасы нефти не являются устойчивым источником поставок, и эффект от такого вмешательства на рынок будет временным», - говорится в записке банка.
Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о ссуде сырой нефти из своих чрезвычайных запасов во вторник в попытке снизить цены на энергоносители, сообщил источник в администрации Байдена.
Barclays заявил, что постоянный всплеск COVID-19 представляет значительные риски для его прогнозов, поскольку может негативно сказаться на спросе, даже несмотря на то, что ОПЕК+, скорее всего, замедлит или даже приостановит свое продолжающееся сокращение ограничений предложения в ответ на существенное замедление спроса.
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