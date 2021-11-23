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Автогаз в рознице 23 ноября продолжил рост
12:47 23.11.2021 |
Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, 23 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Автогаз в сети AMIC подорожал на 18 коп./л, до 18,94 грн/л, в сети «Параллель» — на 10 коп./л, до 19,69 грн/л.
«Chipo» подняла цены в среднем на 22 коп./л, до 19,11 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «Кворум», BVS и «Овис» увеличили стоимость на 5-20 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 23 ноября составила 19,03 грн/л (+2 коп./л к 22 ноября).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 23 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,68
|
0,00
|
Авиас
|
18,32
|
0,00
|
Укрнафта
|
18,33
|
0,00
|
AMIC
|
18,94
|
0,18
|
Shell
|
18,97
|
0,00
|
SOCAR
|
19,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,30
|
0,00
|
KLO
|
19,58
|
0,00
|
Параллель
|
19,69
|
0,10
|
Автотранс
|
19,38
|
0,05
|
UPG
|
18,89
|
0,00
|
Кворум
|
19,19
|
0,20
|
BVS
|
18,99
|
0,10
|
Chipo
|
19,11
|
0,22
|
Авантаж 7
|
18,55
|
0,00
|
Marshal
|
18,50
|
0,00
|
Овис
|
19,09
|
0,10
|
Mango
|
18,88
|
0,00
|
Motto
|
19,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
19,03
|
0,02
|
|
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