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Нефть умеренно дешевеет 23 ноября на возможности дополнительного предложения из ряда стран
08:32 23.11.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снижаются в связи с возможностью использования этого сырья из стратегических запасов США и ряда других стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,49%, до 79,31 доллара за баррель, при этом ранее во вторник она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,04%, до 76,19 доллара за баррель.
Инвесторы оценивают сообщения СМИ о том, что президент США Джозеф Байден "распечатает" резервный запас нефти в стране уже во вторник. Эти меры могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство Блумберг.
"Выпуск 35 миллионов баррелей из США окажется достаточно значительным. Если принять в расчет объемы добычи других стран, это выглядит довольно существенно", - полагает аналитик ING Уоррен Паттерсон, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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