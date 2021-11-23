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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оптовые цены на топливо 22 ноября пошли вниз

17:24 22.11.2021 |

Нефть и безнин

 

В понедельник, 22 ноября, оптовые цены показали снижение после недельного подъема, вызванного сокращением отгрузок двумя крупными источниками поставок – «Укртатнафтой» и белорусскими НПЗ. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

Главной новостью понедельника стало возобновление отгрузок Кременчугским НПЗ. Кроме того, обнадеживающий сигнал пришел из Европы, где произошло падение котировок на основные виды нефтепродуктов. За неделю нефть подешевела с $82 до $78/барр. (-5%), упав 22 ноября до минимума за последние восемь недель. Это было вызвано ожиданиями того, что США, Китай и Япония начнут продажу своих нефтяных резервов, чтобы сдержать инфляцию и опустить цены на энергоносители. Толкает цены вниз и новая волна COVID-19 в Европе.

Cтоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю снизилась почти на $40/т, до $650/т.

Бензины подешевели на $70/т за неделю, или на 8%— до $712/т.

В результате цены внутреннем рынке устремились вниз, несмотря на сохраняющийся негативный фактор в виде ограничения отгрузок белорусскими НПЗ.

В Коростене сегодня ценники снизились на 40 коп./л. (27,90 грн./л).

В столичном регионе сегодня прайсы снизились в среднем на 20–30 коп./л, предложения были в диапазоне 28,30–28,50 грн/л.

В Николаеве «потеплело» на до 27,30–27,40 грн/л, потеряв за с пятницы 10–20 коп/л.

В «Консалтинговой группе А-95» прогнозируют, что вскоре следует ожидать снижения цен на автозаправочных станциях, которые ориентируются на предельные цены, публикуемые Министерством экономики Украины. По оценкам экспертов, в конце месяца цены на бензины и дизельное топливо снизятся минимум на 70—90 коп/л.

Мелкий опт

22.нояб.21

19.нояб.21

+/-*

%

месяц, +/-*

месяц, %

А-92

28,8

28,84

-0,04

-0,14%

+0,41

+1,44%

А-95

29,52

29,53

-0,01

-0,03%

+0,45

+1,55%

ДТ

28,65

28,84

-0,19

-0,66%

+1,19

+4,33%
По материалам: EnKorr
 

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