В Раде зарегистрировали законопроект для усиления борьбы с теневым оборотом горючего

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6299, который, в частности, предусматривает введение акцизного налога на импорт растворителей, которые могут быть использованы для производства некачественного бензина.

Как сообщает Укринформ, об этом во время пресс-конференции «Законодательная защита потребителя от нелегального горючего» рассказал народный депутат Алексей Мовчан.

«Нужно бороться не с последствиями, а с причинами проблемы. И одно из них - несовершенство законодательства, позволяющего НПЗ размешивать бензин с растворителями и не платить акциз в бюджет. Поэтому мы зарегистрировали законопроект №6299, который должен устранить эту проблему», - рассказал нардеп.

По его словам, с каждым годом объемы ввоза растворителей из-за границы увеличиваются. Так, в течение 2018-2020 годов импорт такой продукции в Украину вырос в 2 раза - с 25 тыс. тонн в 2018 году до 51 тыс. тонн в 2020 году. При этом большая часть была ввезена субъектами хозяйствования, совершающими обороты с горючим.

Поэтому, по мнению нардепа, внесение в перечень подакцизных товаров всех растворителей, обладающих октаноповышающими свойствами, не только уменьшит количество «размешанного» горючего, но и позволит избежать потерь бюджета по уплате акциза на топливо в размере до 1,6 млрд грн в год.

Так, авторы законопроекта предлагают включить в подакцизные товары растворители, в состав которых входят метанол и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), которые могут быть использованы для производства горючего, и ввести для них ставку акцизного налога на уровне 245 евро за 1 тыс. грн. литров.

Если растворители не используются для производства горючего субъектами химической, нефтехимической и добывающей промышленности, тогда на них устанавливается нулевая ставка акцизного налога при ввозе импортерами или реализации их таким производителям.

Также документом предлагается предусмотреть контроль за целевым использованием растворителей и ввести переходный период для новых плательщиков акцизного налога для регистрации их в системе электронного администрирования по реализации топлива и спирта этилового (СЭА РТСЭ) и внесения туда растворителей.

Как сообщал Укринформ, Госэкоинспекция насчитала почти 15 млн грн штрафов за некачественное топливо на АЗС.

По данным консалтинговой группы «А-95», прямые потери государственного бюджета в результате импорта безакцизных октаноповышающих компонентов в качестве растворителей для лакокрасочной промышленности за первое полугодие 2021 года составили 580 млн грн. В июле аналитики прогнозировали, что годовые потери от импорта таких растворителей превысят 1 млрд. грн.