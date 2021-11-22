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Средняя цена автогаза на АЗС 22 ноября достигла 19 грн/л
12:49 22.11.2021 |
За выходные (19-22 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 11 коп./л, до 19,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях AMIC подорожал на 16 коп./л, до 18,77 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. На станциях сети Shell ресурс прибавил 8 коп./л (до 18,97 грн/л).
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 33 и 19 коп./л, до 19,30 до грн/л и 19,24 грн/л соответственно.
Такие сети как «Авантаж 7», KLO, Prime, Фактор, «Автотранс», Chipo, BVS, ZOG и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,68
|
0,10
|
Авиас
|
18,32
|
0,15
|
Укрнафта
|
18,33
|
0,16
|
AMIC
|
18,77
|
0,16
|
Shell
|
18,97
|
0,08
|
SOCAR
|
19,88
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
19,30
|
0,33
|
KLO
|
19,58
|
0,19
|
Параллель
|
19,59
|
0,00
|
Автотранс
|
19,33
|
0,15
|
UPG
|
18,89
|
0,00
|
Prime
|
19,20
|
0,40
|
BVS
|
18,89
|
0,10
|
Chipo
|
18,90
|
0,12
|
Авантаж 7
|
18,55
|
0,30
|
ZOG
|
18,20
|
0,40
|
Фактор
|
18,80
|
0,30
|
Marshal
|
18,50
|
0,00
|
Mango
|
18,88
|
0,00
|
Motto
|
19,24
|
0,19
|
Средняя цена в Украине:
|
19,00
|
0,11
|
|
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