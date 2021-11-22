Средняя цена автогаза на АЗС 22 ноября достигла 19 грн/л

За выходные (19-22 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 11 коп./л, до 19,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях AMIC подорожал на 16 коп./л, до 18,77 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. На станциях сети Shell ресурс прибавил 8 коп./л (до 18,97 грн/л).

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 33 и 19 коп./л, до 19,30 до грн/л и 19,24 грн/л соответственно.

Такие сети как «Авантаж 7», KLO, Prime, Фактор, «Автотранс», Chipo, BVS, ZOG и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 ноября, грн/л