БНК сократит ноябрьские отгрузки ДТ на 40%

«Белорусская нефтяная компания» снизит в ноябре объемы поставок ДТ в Украину на 35-40%. Соответствующее уведомления получили отдельные украинские контрагенты компании.

По данным enkorr, ноябрьский план отгрузок предусматривает 160 тыс. т, тогда как в среднем за последние месяцы является 255 тыс. т.

«Сокращение будет равномерным, все контрагенты получат около 60% от запланированного объема», - сообщил enkorr источник в белорусской нефтяной отрасли.

По его словам, причиной сокращения являются распоряжение белорусского правительства о формировании государственного резерва нефтепродуктов.

«Еще летом на уровне правительства была поставлена задача создать 30-дневный запас нефтепродуктов. В конце октябре ревизия показала, что план не выполнен и чиновники решили оперативно исправить ситуацию. Аргументацию, что это лучше сделать в январе-феврале, когда спрос на потребительских рынках падает, не приняли», - говорит источник в белорусских нефтяных кругах.

Собеседник прогнозирует, что недогруженные ресурсы будут компенсированы в декабре.

Проблемы с поставкой топлива из крупнейшего источника усугубляются перебоями на других направлениях. В частности, украинские трейдеры отмечают сохраняющиеся срывы сроков по поставкам из Гомеля, где российский ресурс перегружается из трубопровода на железную дорогу с дальнейшей поставкой в Украину.

«Наши вагоны налили 13 ноября вагоны, но по состоянию на 19 число они стояли без движения», - сообщил представитель крупного импортера.

Кроме того, из-за технического инцидента на Кременчугском НПЗ также значительно были сокращены отгрузки.

В результате цены в мелком опте выросли на 1,9 грн, до 28,85 грн/л, а ряд трейдеров отказались от торговли, ожидая дальнейшего роста цен.

Вместе с тем, системные трейдеры не видит причин для паники.

«Во-первых, еще с начала санкционной истории мы страхуемся и контрактуем в Беларуси чуть больше необходимо. И так делаем не только мы. Во-вторых, сентябрь и октябрь были профицитными, есть неплохие запасы, ноябрь должны пройти», - поделился мнением руководитель отдела снабжения компании-крупного импортера белорусских нефтепродуктов.

Белорусские НПЗ являются крупнейшими поставщиками дизельного топлива в Украину. В 2021 году на них приходится 43% поставок (2,34 млн т), что больше чем за аналогичный период прошлого года на 35% (1,73 млн т).

