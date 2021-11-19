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СУГ в опте продолжил рост
15:56 19.11.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 12 по 19 ноября выросла на 390 грн/т и составила 32 270 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Трейдеры характеризуют наполнение рынка как удовлетворительное. Локальная нехватка ресурса из-за задержек на «Укрзализныце» наблюдается лишь в западных регионах. Многие трейдеры отмечают, что спрос со стороны зерносушек, который стал серьезным фактором поддержания потребления СУГ в 2021 г., остается на высоком уровне, несмотря на прогнозы падения к середине ноября. «Сезон сушки затягивается, природный газ снова дорожает. Аграрии и другие промышленники остаются основной силой, поддерживающей спрос на рынке», — считает трейдер, оперирующий в столичном и восточном регонах. По его мнению, как только закончится аграрный сезон, активность на рынке значительно снизится.
Определяющим фактором удорожания на внутреннем рынке остается рост котировок на границе Украины и в Польше. По оценкам трейдеров, стоимость ресурса «ТШО», «Лукойла» и «Белоруснефти» на границе составляет $825/т, $830/т и $905/т соответственно. В то же время на последних трех аукционах «Укргаздобычи» средневзвешенная стоимость ресурса практически не изменилась и составила около 31 500 грн/т, что на условиях daf восточная граница Украины составляет порядка $830/т.
|Регион
|Рабочая стоимость
|Столичный
|32 000 – 32 900
|Восточный
|31 500 – 32 300
|Западный
|32 000 – 32 600
|Южный
|32 500 – 32 700
Трейдеры ожидают, что до конца ноября цены могут прибавить еще 500-600 грн/т. «В России сейчас цены ниже, однако реальных предложений на споте практически нет из-за срезанных номинаций МЭРТ», — сообщил глава отдела снабжения компании-крупного импортера. В то же время, по его словам, на выставленный объем ИНК по $850/т не нашлось желающих.
Напомним, Минэкономразвития РФ на ноябрь сократило объемы экспорта СУГ по разрешениям в Украину. По заявлениям трейдеров, сокращение составит порядка 30-50%.
Как сообщал enkorr, поставки импортного автогаза в Украину за 14 дней ноября составили 73 тыс. т, что является рекордным объемом за полмесяца в текущем году.
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