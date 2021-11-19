Автогаз в рознице 19 ноября приблизился к 19 грн/л

За неделю (12-19 ноября) средняя розничная цена автогаза выросла на 16 коп/л, до 18,90 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 36 и 30 коп./л, до 19,65 грн/л и 19,58 грн/л. Автогаз на станциях «Параллель» подорожал на 34 коп./л, до 19,59 грн/л.

СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 26 и 20 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.

Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, «БРСМ-Нафта» и другие подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 ноября, грн/л