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Автогаз в рознице 19 ноября приблизился к 19 грн/л
13:17 19.11.2021 |
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 36 и 30 коп./л, до 19,65 грн/л и 19,58 грн/л. Автогаз на станциях «Параллель» подорожал на 34 коп./л, до 19,59 грн/л.
СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 26 и 20 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.
Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, «БРСМ-Нафта» и другие подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,36
|
WOG
|
19,58
|
0,30
|
Авиас
|
18,17
|
0,00
|
Укрнафта
|
18,18
|
0,00
|
AMIC
|
18,60
|
0,24
|
Shell
|
18,89
|
0,01
|
SOCAR
|
19,68
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
18,97
|
0,07
|
KLO
|
19,39
|
0,26
|
Параллель
|
19,59
|
0,34
|
Автотранс
|
19,18
|
0,20
|
UPG
|
18,89
|
0,20
|
SUNOIL
|
18,98
|
0,16
|
BVS
|
18,79
|
0,20
|
Chipo
|
18,79
|
0,18
|
Prime
|
18,80
|
0,30
|
Катрал
|
18,87
|
0,10
|
Овис
|
18,99
|
0,30
|
Авантаж 7
|
18,25
|
0,20
|
Marshal
|
18,50
|
0,30
|
Mango
|
18,88
|
0,21
|
Motto
|
19,05
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
18,90
|
0,16
|
|
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