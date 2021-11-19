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За неделю топливо в крупных сетях АЗС подешевело
12:19 19.11.2021 |
За неделю (12-19 ноября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 30,87 грн/л, бензин А-95 подешевел на 6 коп./л — до 31,77 грн/л, а дизельное топливо — на 7 коп./л, до 30,55 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельное топливо — на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 30 коп./л: А-92 — до 31,30 грн/л, А-95 — до 32,20 грн/л и ДТ — до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).
В сети «Автопорт» «пятерка» подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДТ — на 30 коп./л, до 31,50 грн/л. Такие сети как Shell и «Укр-Петроль» снизили цену всех видов топлива в среднем на 20-35 коп./л.
В то же время AMIC, Prime, «Кворум», «Олас» и Chipo подняли цены на АЗС на 5-80 коп./л (см. таблицу).
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 15 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,18 грн/л и дизтоплива – 24,55 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,18 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,55 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,84
|
0,01
|
31,78
|
0,02
|
30,07
|
0,11
|
Shell
|
32,39
|
-0,20
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,18
|
-0,07
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,31
|
0,00
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
31,39
|
-0,30
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
-0,30
|
32,20
|
-0,30
|
29,60
|
-0,30
|
SUNOIL
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,86
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
29,20
|
-0,20
|
30,20
|
-0,20
|
29,30
|
-0,20
|
Chipo
|
30,89
|
0,27
|
31,89
|
0,27
|
30,69
|
0,33
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Prime
|
30,60
|
0,10
|
31,70
|
0,20
|
29,20
|
0,20
|
Кворум
|
30,80
|
0,25
|
32,10
|
0,25
|
30,45
|
0,00
|
Олас
|
31,30
|
0,10
|
32,30
|
0,50
|
30,40
|
0,80
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,70
|
Motto
|
29,64
|
-0,02
|
30,62
|
-0,02
|
29,26
|
0,01
|
Средняя цена в Украине:
|
30,87
|
-0,01
|
31,77
|
-0,06
|
30,55
|
-0,07
|
|
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