За неделю топливо в крупных сетях АЗС подешевело

За неделю (12-19 ноября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 30,87 грн/л, бензин А-95 подешевел на 6 коп./л — до 31,77 грн/л, а дизельное топливо — на 7 коп./л, до 30,55 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельное топливо — на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.

В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 30 коп./л: А-92 — до 31,30 грн/л, А-95 — до 32,20 грн/л и ДТ — до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).

В сети «Автопорт» «пятерка» подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДТ — на 30 коп./л, до 31,50 грн/л. Такие сети как Shell и «Укр-Петроль» снизили цену всех видов топлива в среднем на 20-35 коп./л.

В то же время AMIC, Prime, «Кворум», «Олас» и Chipo подняли цены на АЗС на 5-80 коп./л (см. таблицу).

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 15 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,18 грн/л и дизтоплива – 24,55 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,18 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,55 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 ноября, грн/л