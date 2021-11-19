Цены на нефть растут 19 ноября в ожидании повышения спроса из-за морозов

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в ожидании дополнительного спроса в связи с холодной погодой в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.16 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,59%, до 81,72 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI растут в цене на 0,71%, до 78,97 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика, продолжающая вечернее восстановление цен после снижения. Отрицательной динамике способствовали новости о том, что Китай заявил, что готовится к высвобождению стратегических запасов нефти.

Сейчас же, по мнению аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, погода положительно влияет на цены на нефть, поскольку низкие температуры могут привести к нехватке природного газа и борьбе за альтернативные источники энергии.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось.