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Цены на нефть растут 19 ноября в ожидании повышения спроса из-за морозов
08:07 19.11.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в ожидании дополнительного спроса в связи с холодной погодой в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.16 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,59%, до 81,72 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI растут в цене на 0,71%, до 78,97 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика, продолжающая вечернее восстановление цен после снижения. Отрицательной динамике способствовали новости о том, что Китай заявил, что готовится к высвобождению стратегических запасов нефти.
Сейчас же, по мнению аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, погода положительно влияет на цены на нефть, поскольку низкие температуры могут привести к нехватке природного газа и борьбе за альтернативные источники энергии.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось.
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