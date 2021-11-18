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Цены на сжиженный газ в сетях АЗС 18 ноября продолжили рост
11:52 18.11.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях «Автотранс» подорожал на 15 коп./л, до 19,13 грн/л.
СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 15 и 10 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.
Такие сети как «Фактор», ZOG, Marshal, «Укргаздобыча», «БРСМ-Нафта», Motto и другие подняли цены на 5-20 коп./л (см. табл.).
Средняя цена автогаза по Украине, по данным «А-95», составила 18,85 грн/л (+4 коп./л к 17 ноября).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 18 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,49
|
0,00
|
WOG
|
19,58
|
0,20
|
Авиас
|
18,17
|
0,00
|
Укрнафта
|
18,18
|
0,00
|
AMIC
|
18,59
|
0,00
|
Shell
|
18,89
|
0,00
|
SOCAR
|
19,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,97
|
0,05
|
KLO
|
19,39
|
0,15
|
Параллель
|
19,49
|
0,00
|
Автотранс
|
19,13
|
0,15
|
Фактор
|
18,50
|
0,20
|
ZOG
|
17,80
|
0,20
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
19,00
|
0,20
|
BVS
|
18,79
|
0,10
|
Chipo
|
18,71
|
0,10
|
Авантаж 7
|
18,25
|
0,10
|
Marshal
|
18,40
|
0,10
|
Mango
|
18,76
|
0,00
|
Motto
|
18,96
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
18,85
|
0,04
|
|
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