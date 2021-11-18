Цены на сжиженный газ в сетях АЗС 18 ноября продолжили рост

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях «Автотранс» подорожал на 15 коп./л, до 19,13 грн/л.

СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 15 и 10 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.

Такие сети как «Фактор», ZOG, Marshal, «Укргаздобыча», «БРСМ-Нафта», Motto и другие подняли цены на 5-20 коп./л (см. табл.).

Средняя цена автогаза по Украине, по данным «А-95», составила 18,85 грн/л (+4 коп./л к 17 ноября).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 18 ноября, грн/л