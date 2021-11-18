Цены на нефть 18 ноября продолжают снижаться на ожидании профицита

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 6.58 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,39%, до 79,97 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,66%, до 77,03 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть началось ещё накануне, и тогда же Brent уже опускалась в цене ниже 80 долларов за баррель, впервые с 7 октября. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, "медвежий" настрой МЭА и ОПЕК в их ежемесячных отчетах, возможно, повлиял на настроения. "Оба ожидают, что в не столь отдаленном будущем на рынке появится профицит", - добавили эксперты.