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Ученые выяснили, как сделать из аммиака более экологичное топливо
17:27 17.11.2021 |
Химики из Университета Висконсин-Мэдисон нашли способ переработки аммиака в газообразный азот. По мнению ученых, новая технология станет экологичной альтернативой топливу на углеродной основе.
В ходе исследования ученые соединили аммиак и металлический катализатор, содержащий рутений. В отличие от других благородный металлов, таких как золото или серебро, рутений способен вступать в химические реакции. В результате химики получили азот без использования каких-либо других источников энергии. Помимо этого они выяснили, что металлическое соединение можно повторно использовать, если сначала его переработать с помощью кислорода.
В прошлом аммиак тоже использовался как топливный элемент. Во время Второй мировой войны его использовали в машинах. Сейчас он работает заменителем горючего на морских судах. Но сжигание аммиака приводит к выбросу оксидов азота, которые очень токсичны.
Ученые говорят, что при производстве аммиака по новой технологии не выделяются вредные газы. Также они отмечают преимущества аммиака как топлива. Его можно сжимать, как пропан. Благодаря этому он особенно легок в транспортировке и хранении.
В будущем химики собираются создать более эффективный топливный элемент, который будет нести в себе все лучшие качества нынешней разработки. Помимо этого, они планируют найти экологичный способ создания исходных материалов. В частности, они хотят производить аммиак с помощью воды, воздуха и солнечного света.
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