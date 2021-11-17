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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на бензин 17 ноября стабилизировались

11:54 17.11.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные цены на бензин в Украине 17 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,86 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,76 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,52 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 18,81 гривен за литр (+0,04 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

 
По материалам: РБК-Украина
 

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