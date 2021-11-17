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Цены на автогаз в рознице 17 ноября продолжили рост
11:48 17.11.2021 |
Сегодня, 17 ноября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 и 2 коп./л, до 19,49 грн/л и 19,38 грн/л. Автогаз на станциях «Параллель» подорожал на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.
СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 11 и 10 коп./л, до 19,24 и 18,15 грн/л соответственно.
Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango и другие подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).
Средняя цена автогаза по Украине, по данным «А-95», составила 18,81 грн/л (+4 коп./л к 16 ноября).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,49
|
0,20
|
WOG
|
19,38
|
0,02
|
Авиас
|
18,17
|
0,00
|
Укрнафта
|
18,18
|
0,00
|
AMIC
|
18,59
|
0,00
|
Shell
|
18,89
|
0,00
|
SOCAR
|
19,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,92
|
-0,02
|
KLO
|
19,24
|
0,11
|
Параллель
|
19,49
|
0,24
|
Автотранс
|
18,98
|
0,00
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,98
|
0,16
|
Prime
|
18,80
|
0,30
|
Chipo
|
18,61
|
0,00
|
Авантаж 7
|
18,15
|
0,10
|
Marshal
|
18,30
|
0,00
|
Mango
|
18,76
|
0,09
|
Motto
|
18,92
|
0,01
|
Средняя цена в Украине:
|
18,81
|
0,04
|
|
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