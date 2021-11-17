Цены на автогаз в рознице 17 ноября продолжили рост

Сегодня, 17 ноября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 и 2 коп./л, до 19,49 грн/л и 19,38 грн/л. Автогаз на станциях «Параллель» подорожал на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.

СУГ на станциях операторов KLO и «Авантаж 7» подорожал в среднем на 11 и 10 коп./л, до 19,24 и 18,15 грн/л соответственно.

Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango и другие подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).

Средняя цена автогаза по Украине, по данным «А-95», составила 18,81 грн/л (+4 коп./л к 16 ноября).