Нефть дешевеет 17 ноября из-за просьбы Байдена

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на новостях в СМИ о предложении президента США Джозефа Байдена председателю КНР Си Цзиньпину дополнительно увеличить нефтяное предложение на мировом рынке за счёт стратегических запасов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, до 81,75 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,75%, до 79,14 доллара.

По данным СМИ, цены на нефть с среду находятся под влиянием прошедшего виртуального саммита, на котором Байдена попросил "распечатать" стратегические нефтяные запасы в Китае.

Тем временем, согласно данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки этих запасов от минэнерго страны.

Однако, по словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, в ближайшей перспективе нефтяные цены, вероятно, получат позитив. "Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты дали понять, что ОПЕК+ будет осторожно увеличивать добычу нефти, сопротивляясь призывам США к увеличению объемов нефти", - добавили эксперты.