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Розничные сети АЗС 16 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5-35 коп./л
11:42 16.11.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельное топливо — на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ подешевели на 30 коп./л: А-92 — до 31,30 грн/л, А-95 — до 32,20 грн/л и ДТ — до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп/л (31,39 грн/л).
В сети «Автопорт» «пятерка» подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДТ — на 30 коп./л, до 31,50 грн/л.
Такие сети как «Рур груп» и Motto снизили цену на ДТ в среднем на 35 и 4 коп/л соответственно. (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,84
|
0,01
|
31,78
|
0,02
|
30,07
|
0,11
|
Shell
|
32,39
|
-0,20
|
33,18
|
-0,22
|
31,55
|
-0,35
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,18
|
-0,07
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,31
|
0,00
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
31,39
|
-0,30
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,18
|
-0,22
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
-0,30
|
32,20
|
-0,30
|
29,60
|
-0,30
|
Автопорт
|
32,40
|
0,00
|
33,10
|
-0,10
|
31,50
|
-0,30
|
Рур груп
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,55
|
-0,35
|
Chipo
|
30,61
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
30,03
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Motto
|
29,64
|
0,00
|
30,62
|
0,00
|
29,20
|
-0,04
|
Средняя цена в Украине:
|
30,86
|
-0,01
|
31,76
|
-0,06
|
30,53
|
-0,09
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 15 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,18 грн/л и дизтоплива – 24,55 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,18 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,55 грн/л.
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