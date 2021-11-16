Розничные сети АЗС 16 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5-35 коп./л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельное топливо — на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.

В сети UPG цены на бензины и ДТ подешевели на 30 коп./л: А-92 — до 31,30 грн/л, А-95 — до 32,20 грн/л и ДТ — до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп/л (31,39 грн/л).

В сети «Автопорт» «пятерка» подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДТ — на 30 коп./л, до 31,50 грн/л.

Такие сети как «Рур груп» и Motto снизили цену на ДТ в среднем на 35 и 4 коп/л соответственно. (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 ноября, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 32,49 0,00 33,18 -0,22 31,55 -0,35 WOG 32,49 0,00 33,18 -0,22 31,55 -0,35 Авиас 29,95 0,00 30,95 0,00 30,00 0,00 Укрнафта 30,00 0,00 31,00 0,00 30,00 0,00 AMIC 30,84 0,01 31,78 0,02 30,07 0,11 Shell 32,39 -0,20 33,18 -0,22 31,55 -0,35 SOCAR 32,98 0,00 33,18 -0,07 34,98 0,00 БРСМ-Нафта 29,85 0,00 30,85 0,00 29,31 0,00 KLO 32,29 0,00 32,89 0,00 31,39 -0,30 Параллель 32,49 0,00 33,18 -0,22 33,49 0,00 Автотранс 32,28 0,00 32,98 0,00 31,48 0,00 UPG 31,30 -0,30 32,20 -0,30 29,60 -0,30 Автопорт 32,40 0,00 33,10 -0,10 31,50 -0,30 Рур груп 31,99 0,00 32,99 0,00 31,55 -0,35 Chipo 30,61 0,00 31,61 0,00 30,03 0,00 Авантаж 7 29,45 0,00 30,45 0,00 28,85 0,00 Marshal 29,60 0,00 30,60 0,00 29,00 0,00 Mango 29,89 0,00 30,99 0,00 29,29 0,00 Motto 29,64 0,00 30,62 0,00 29,20 -0,04 Средняя цена в Украине: 30,86 -0,01 31,76 -0,06 30,53 -0,09

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 15 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,18 грн/л и дизтоплива – 24,55 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,18 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,55 грн/л.